Правка фильтра товаров

Имеется магазин http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/cat... с лева мы видим фильтр товаров (http://clip2net.com/s/ioyrop), необходимо:

Изменить алгоритм работы фильтра, сделать так, что бы фильтр показывал не товар, а категории в которых найдет товар по заданным характеристикам.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.