Правка формы обратной связи, modx

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Закрыт5 заявок134 просмотра

Добрый день.

Хостинг - spaceweb.

Система управления - modx

Задача - не рабоатет форма отправки писем с сайта http://rk-pack.com/product-order

По какой причине - я не знаю и не хочу разбираться. Нужно исправить, доступы какие нужны предоставлю.

От исполнителя цена, срок.

Форма настроена, не работает сама отправка писем.

MODX
9 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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