Здравствуйте, нужно реализовать адаптировать сайт под мобильные устройства. 1 сайт
Правка формы обратной связи, modx
Добрый день.
Хостинг - spaceweb.
Система управления - modx
Задача - не рабоатет форма отправки писем с сайта http://rk-pack.com/product-order
По какой причине - я не знаю и не хочу разбираться. Нужно исправить, доступы какие нужны предоставлю.
От исполнителя цена, срок.
Форма настроена, не работает сама отправка писем.
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