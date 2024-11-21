Требуется разработать скрипт на JavaScript для добавления водяных знаков на изображения форматов png, jpg, webp и других. Интерфейс должен включать загрузку изображений с превью, настройки водяного знака в виде текста и картинки, а также быть адаптивным. Результат: архив с html, css и js файлами, работающий автономно.
Правка меню категории товаров на битрикс
Правка меню категории товаров на битрикс. (Через Gitverse.tu)
Если все успешно пройдет, есть еще много различных задач.
Поправить последовательность посмотреть как на ulitkashop.ru (на мобильной и на пк версии)
Добавить пункты 3 уровня.
Уход за кожей лица- очищение- гидрофильные масла
- пенки и гели
-пилинги
Уход за кожей лица- по типу кожи- для нормальной кожи
- для комбинированной и жирной
- для сухой кожи
- для чувствительной кожи
- для проблемной кожи
Уход за кожей лица- по назначению - пигментация
- акне и воспаления
- Купероз
- антивощрастной уход
- черные точки и сужение пор
- сухость и шелушения
Сделать вывод категорий в мобильную версию(сейчас выводится только в пк)
В мобильной версии убрать лишнюю строчку категории
В мобильной версии если нажать на текст «каталог» перекидывает на страницу каталога. Нужно убрать это и сделать что бы просто раскрывалось меню.
Когда нажимаешь на пункт меню Текст в строчке должен подсвечиваться зеленым (в мобильной версии)
На пк версии категории товаров обрезаются как то это нужно поправить
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