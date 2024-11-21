Правка меню категории товаров на битрикс

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Правка меню категории товаров на битрикс. (Через Gitverse.tu)

Если все успешно пройдет, есть еще много различных задач. 

Поправить последовательность посмотреть как на ulitkashop.ru (на мобильной и на пк версии)

Добавить пункты 3 уровня. 

Уход за кожей лица- очищение- гидрофильные масла

                                             - пенки и гели

                                             -пилинги

Уход за кожей лица- по типу кожи- для нормальной кожи 

                                                          - для комбинированной и жирной

                                                         - для сухой кожи 

                                                        - для чувствительной кожи 

                                                        - для проблемной кожи

Уход за кожей лица- по назначению - пигментация 

                                                             - акне и воспаления

                                                             - Купероз

                                                             - антивощрастной уход

                                                             - черные точки и сужение пор

                                                             - сухость и шелушения

Сделать вывод категорий в мобильную версию(сейчас выводится только в пк)

В мобильной версии убрать лишнюю строчку категории 

В мобильной версии если нажать на текст «каталог» перекидывает на страницу каталога. Нужно убрать это и сделать что бы просто раскрывалось меню.

Когда нажимаешь на пункт меню Текст в строчке должен подсвечиваться зеленым (в мобильной версии)

На пк версии категории товаров обрезаются как то это нужно поправить

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5 месяцев назад
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5 месяцев назад

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