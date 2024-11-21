Правка меню категории товаров на битрикс. (Через Gitverse.tu)

Если все успешно пройдет, есть еще много различных задач.

Поправить последовательность посмотреть как на ulitkashop.ru (на мобильной и на пк версии)

Добавить пункты 3 уровня.

Уход за кожей лица- очищение- гидрофильные масла

- пенки и гели

-пилинги

Уход за кожей лица- по типу кожи- для нормальной кожи

- для комбинированной и жирной

- для сухой кожи

- для чувствительной кожи

- для проблемной кожи

Уход за кожей лица- по назначению - пигментация

- акне и воспаления

- Купероз

- антивощрастной уход

- черные точки и сужение пор

- сухость и шелушения

Сделать вывод категорий в мобильную версию(сейчас выводится только в пк)

В мобильной версии убрать лишнюю строчку категории

В мобильной версии если нажать на текст «каталог» перекидывает на страницу каталога. Нужно убрать это и сделать что бы просто раскрывалось меню.

Когда нажимаешь на пункт меню Текст в строчке должен подсвечиваться зеленым (в мобильной версии)

На пк версии категории товаров обрезаются как то это нужно поправить