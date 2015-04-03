Правка php для двух целевых звонков в Метрике.

Добрый день! Имеется сайт на Bitrix, для него нужен калькулятор, способный рассчитать стоимость работ примерно такой как на вот этом сайте - http://ru-cafe.ru/bagetnyi-calculator/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNDA0NDA5OzE1MDQ1OTc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5849003379401154219. Что нам нужно от этого калькулятора: - Онлайн подсчет ...