Регулярное выражение /\\$([0-9?-?A-y\/\p{Hebrew}\.?-?a-z0-9?-?\-_]{1,60})/iu' не подхватывает $s&p500 а также $sp500
Правка php для двух целевых звонков в Метрике.
На сайте есть шапка и при переходе из рекламы Яндекса (Яндекс.Директ) заменять шапку на yandex.png, а при переходе из рекламы гугла (Google.Adwords) на google.png. Цель в Яндекс.Метрике настроена.
Директория: templates/traction/index.php
Оплата: Яндекс.Деньги или на карту СБЕР..
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