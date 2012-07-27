Правки для интернет-магазина vamshop

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Необходимо внести ряд изменений в vamshop 1.67

Вывод атрибутов на страницах списка товаровм и возможность добавления товара в корзину с выбранным атрибутом не заходя на страницу товара.

13 лет назад
Axxx
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Тимур отлично справился, внес необходимые изменения и доработки по проекту. Можно смело обращаться, особенно по проектам на vamshop.
Доволен сотрудничеством. Получил внятное конкретно задание, сделал, получил оплату. Все так как и должно быть. Рекомендую Александра как выгодного порядочного заказчика. Спасибо!

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад