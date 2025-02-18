Правки для яндекс карт на сайте Symfony

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Требуется доработать функциональность АЗС-локатора на существующем сайте, разработанном с использованием фреймворка Symfony и работающем в Docker-контейнере. На сайте используется интеграция с Яндекс Картами для отображения доступных автозаправочных станций. В текущей реализации при сбросе фильтров карта возвращается к исходной позиции, что неудобно для пользователей, желающих оставаться на выбранной области.
ТЗ:

  • Сохранить текущее положение и масштаб карты при сбросе фильтров, позволяя пользователю продолжать работу с выбранной областью.

  • После сброса фильтров обновлять отображение всех доступных заправок без изменения текущего положения карты.

SymfonyДоработка сайтов
2 месяца назад
guest_1739964728050
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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