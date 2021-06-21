Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. На мой взгляд существенно замедляет работу сайта тема + на страницах грузится много лишних стилей. Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing ...
Правки на самописном движке - часть 1
Вот список правок
https://docs.google.com/document/d/1GN9hxfPGLLsejXLriY0eZFw4O8QgtNcKmU301gxhcf4/edit#heading=h.tebyzfvhnyp7
Первая часть первые 2 страницы
Постоплата рублями 15 000
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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