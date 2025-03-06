Требуется разработка backend для DEX платформы на PHP. Основные задачи: запрос по API трендовых токенов с заносом в базу данных SQL и отображением в таблице, интеграция графика TradingView, управление баннерной рекламой и обновление профиля токена. Также необходимо реализовать поиск токена по контракту и тикеру с добавлением информации в базу данных.