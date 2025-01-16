Ищется специалист для консультации по переносу адаптивного дизайна из Figma в Tilda. Необходимо сохранить параметры для трех версий макета: desktop, tablet и mobile. Опыт в работе с Tilda и Figma приветствуется.
Правки Wordpress
Проект выполнен
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