Правки WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт10 заявок48 просмотров

Настроить шаблон WordPress в соответствии с функционалом и дизайном примера сайта (пример сайта скину исполнителю).
• Установить и активировать выбранный шаблон WordPress.
• Настроить шаблон, добавив все необходимые элементы и функции.
• Установить и настроить плагины для обеспечения требуемой функциональности
Сроки работы от 3 дней

WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
12 часов назад
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