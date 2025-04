Прекратить рассылку спама от имени сайта

Идет спам-рассылка по e-mail от имени нашего домена. Требуется найти и устранить источник проблемы.

Пример отчета spamcop.net (во вложении еще два):

[ SpamCop V4.8.1.013 ]

Email from 178.218.220.229 / Mon, 21 Jul 2014 18:49:28 -0400

http://www.spamcop.net/w3m?i=z6167090933zabae50c9cfb9b4138b3a07d2506d4eb3z

[ Offending message ]

Return-Path: [email protected]

Received: from mx02.rcn.cmh.synacor.com (LHLO mx.rcn.com) (10.33.3.180) by

md06.rcn.cmh.synacor.com with LMTP; Mon, 21 Jul 2014 18:49:28 -0400 (EDT)

Return-Path:

X_CMAE_Category: , ,

X-CNFS-Analysis: v=2.0 cv=IYgFqBWa c=1 sm=1 a=t1ixU+5WSYD5BWIcr3s1UQ==:17 a=_aoqZoqj-LEA:10 a=8nJEP1OIZ-IA:10 a=ORxaiYCGAAAA:8 a=o6prA68BAAAA:8 a=C-ffBLGXgJkp9QZw1M0A:9 a=wPNLvfGTeEIA:10 a=D6gSApfaZfIA:10 a=wIfIDpN6A3IA:10 a=tW3DT551xPgA:10 a=NK0niG4K6BAA:10 a=KG749W7FpU4A:10 a=-EEFZseymNcA:10 a=t1ixU+5WSYD5BWIcr3s1UQ==:117

X-CM-Score: 0

X-Scanned-by: Cloudmark Authority Engine

Authentication-Results: mx02.rcn.cmh.synacor.com [email protected]; sender-id=softfail

Authentication-Results: mx02.rcn.cmh.synacor.com [email protected]; spf=softfail; sender-id=softfail

Received-SPF: softfail (mx02.rcn.cmh.synacor.com: transitional domain moto-all.ru does not designate 178.218.220.229 as permitted sender)

Received: from [178.218.220.229] ([178.218.220.229:33135] helo=moto-all.ru)

by mx.rcn.com (envelope-from )

(ecelerity 3.5.1.37854 r(Momo-dev:3.5.1.0)) with ESMTP

id 74/BD-60998-7F89DC35; Mon, 21 Jul 2014 18:49:28 -0400

Date: Tue, 22 Jul 2014 2:49:26 +0400

From: \"Shana Goodman\"

Reply-To:\"Shana Goodman\"

Message-ID:

To: x

Subject: FW: Ha ha, Pretty russian mistress redhead kinky torturing

X-Priority: 3 (Normal)

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-1\"

Content-Transfer-Encoding: 8bit

