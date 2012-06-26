Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2). Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб. Тема мультика: москитные ...
Prestashop: добавить возможность выбора размера
Требуется к каталогу с одеждой добавить возможность выбора размера из вып.списка.
К товарам должен применяться список с размерами.
Клиент выбирает размер, кладет товар с этим размером в корзину - на емайл приходит товар и размер к нему.
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