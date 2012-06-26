Prestashop: добавить возможность выбора размера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется к каталогу с одеждой добавить возможность выбора размера из вып.списка.

К товарам должен применяться список с размерами.

Клиент выбирает размер, кладет товар с этим размером в корзину - на емайл приходит товар и размер к нему.

PrestaShop
13 лет назад
vandam112222
Вячеслав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров