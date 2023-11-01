Требуется разработка обучаемой бот-фермы, способной взаимодействовать с пользователями на сложном уровне. Необходим опыт в разработке обучаемых ботов, работа с API соцсетей (YouTube и Telegram), понимание ML и NLP, использование баз данных для хранения информации о ботах. Рассматриваются как лицензии готовых решений, так и разработка проекта с нуля.
При додаванні в корзину двох товарів - один зникає woocommerce
При додаванні в корзину двох схожих товарів, один з них зникає при оформленні замовлення. Для перевірки цієї проблеми можна виконати наступні кроки:
1. Додати будь-яку лінзу
2. Додати розчин Avizor Unica 60 мл
3. Додати розчин Avizor Unica 100 мл
4. Перейти на оформлення замовлення
5. Перемкнути мовну версію сайту (після цього пропадає розчин 100 мл).
Сайт - shvydkalinza.com
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