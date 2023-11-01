При додаванні в корзину двох товарів - один зникає woocommerce

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Открыт6 заявок167 просмотров

При додаванні в корзину двох схожих товарів, один з них зникає при оформленні замовлення. Для перевірки цієї проблеми можна виконати наступні кроки:

1. Додати будь-яку лінзу
2. Додати розчин Avizor Unica 60 мл
3. Додати розчин Avizor Unica 100 мл
4. Перейти на оформлення замовлення
5. Перемкнути мовну версію сайту (після цього пропадає розчин 100 мл).

Сайт - shvydkalinza.com

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