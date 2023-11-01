Требуется разработка обучаемой бот-фермы, способной взаимодействовать с пользователями на сложном уровне. Необходим опыт в разработке обучаемых ботов, работа с API соцсетей (YouTube и Telegram), понимание ML и NLP, использование баз данных для хранения информации о ботах. Рассматриваются как лицензии готовых решений, так и разработка проекта с нуля.