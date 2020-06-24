При оформлении заказа, заметки и фотографии отправляются на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки456 просмотров

Здравствуйте. Нужно прикрепить к заказу отправку заметок и фотографий

При оформлении заказа, заметки и фотографии отправляются на почту

Сайт на  Wordpress

WordPress
5 лет назад
justbeyellow
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
49 отзывов(-1)
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад