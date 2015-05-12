Прикрутить формы заказа звонка и заявки

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Завершен10 заявок150 просмотров

Сайт http://ideniko.ru/kromka/

Необходимо доделать формы до рабочего состояния. Подробности во вложении.

10 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Дмитрий, все сделал на отлично! Рекомендую заказчикам.
Все на уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад