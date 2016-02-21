Прикрутить форму обратной связи к сайту

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок174 просмотра

Требуется установить и настроить на сайте интернет-магазина форму обратной связи.

фреймворк CakePHP

9 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров