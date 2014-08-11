Прикрутить jSale к WP главной и страницам портфоли

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно прикрутить jSale к WP главной и страницам портфолио, чтобы можно было выставить на продажу электронные товары с мгновенной оплатой и стразу же доставкой после оплаты.

Скрипт jSale имеется в наличии.

WordPress
11 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$28
1 день
Исполнитель оказался МОШЕННИКОМ, работа не выполнена, предоплата не возвращается!!!! Прошу заблокировать его аккаунт!

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад