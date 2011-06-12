Прикрутить капчу и яндекс карт

Имеется маленький сайт с одной страницей, необходимо внедрить в нее форму заказа билета, код формы имеется. Необходимо переделать форму под дизайн сайта, красиво и со вкусом! Обращаться в ICQ 414415415 для быстрой договоренности!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
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