Прикрутить валидацию к форме отправления заказа

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки103 просмотра
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Для сайта http://www.grenada-s.ru/ требуется прикрутить валидацию для формы оформления заказа (корзине).

Надо, чтобы она контролировала заполнение обязательных полей.

Форма не простая, а хитрая: есть версия формы для физ. лиц и юр. лиц. Переключается табами, и для каждой версии обязательные для заполнения поля - разные.

10 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hardstyler
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
10 лет назад
$20
1 день
Олег быстро довольно быстро помог с решением задачи. По всем вопросам сразу проконсультировал. Всё работает, все довольны. Спасибо!
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