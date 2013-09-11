Прикрутить валидацию к форме отправления заказа

Требуется программист который осуществит следующие задачи: 1. Напишет скрипты авторизации в сети инстаграм 2. Прикрутит к ним автоматическую накрутку лайков, фолловеров. 3. Создаст форму заказа для запуска 4. Выведет показатели статистики работы по каждому заказу. Все обсуждается в Icq или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://www.grenada-s.ru/ требуется прикрутить валидацию для формы оформления заказа (корзине).
Надо, чтобы она контролировала заполнение обязательных полей.
Форма не простая, а хитрая: есть версия формы для физ. лиц и юр. лиц. Переключается табами, и для каждой версии обязательные для заполнения поля - разные.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Есть сайт написаный на Python. Нужно внести изменения. Регион Киев. Работа удаленная, по задачам. На данный момент поправок на сайт много.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Планируемые основные модули : 1. Календарь .(Внесение (Import .ics ), просмотр статусов( занято, свободно, забронировано ) залов ) отбор залов) Скрип для My SQL -HTML есть (http://kigkonsult.se/iCalcreator/) 2.Модули расчёта (Калькуляторы). 3.Таблица сравнения Функционал : 1. Регистрация 2. размещение заявки проекта = тендер=исполнитель 3. Поиск ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $617
Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс. Основные разделы сайта: - анкета для регистрации партнера; - профиль партнера в ЛК; - разделы новостей, акций и статей; - опросы; - каталог товаров; - раздел заказов в ЛК (добавление ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо на сайте http://new.vykup-avto.su/ настроить форму обратной связи, верстальщик к сожалению не справился.. Сейчас на сайте есть скрипт отправки, но он работает не корректно. Надо написать новый или отредактировать старый. Требования: - отправка сообщения на указанную почту - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс. Краткое описание: - Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $3200
Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
нужно подключить и установить способ платежа робокасса на сайт (не интернет магазин) благотворительный фонд, строго человек который уже сталкивался с этимВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $3200
Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
нужен парсер для сбора определенной информации в сети интернет.Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад