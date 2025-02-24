Приветствую!

Требуется разработать под ключ приложение для mini Apps ТГ по вложенному ТЗ.

Также отрисован дизайн в Фигме.

Корректировки по ТЗ принимаются и обговариваются.

Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и вашу стоимость.

Требуется реализация Backend и Frontend (Fullstack) части приложения, а также чат-бот.