Необходимо настроить выбор торгового предложения по умолчанию на сайте, работающем на платформе Битрикс. Предложения должны выбираться по определенному свойству, например, всегда активному красному товару, независимо от цены и наличия. Задача должна применяться ко всем товарам в разделе. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения.
Приложение для mini Apps ТГ по ТЗ и дизайну
Приветствую!
Требуется разработать под ключ приложение для mini Apps ТГ по вложенному ТЗ.
Также отрисован дизайн в Фигме.
Корректировки по ТЗ принимаются и обговариваются.
Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и вашу стоимость.
Требуется реализация Backend и Frontend (Fullstack) части приложения, а также чат-бот.
Заявки фрилансеров
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