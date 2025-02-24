Приложение для mini Apps ТГ по ТЗ и дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок93 просмотра

Приветствую!
Требуется разработать под ключ приложение для mini Apps ТГ по вложенному ТЗ.
Также отрисован дизайн в Фигме.
Корректировки по ТЗ принимаются и обговариваются.
Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и вашу стоимость.
Требуется реализация Backend и Frontend (Fullstack) части приложения, а также чат-бот.

TelegramРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание чат-ботов
2 месяца назад
VyacheslavKY
Вячеслав 
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