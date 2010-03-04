Нужен купон на скидку вот примеры реализации: http://www.oknarosta.ru/kupon.php http://www.fizkult.ru/flyer/ Дизайн и верстка не нужны, нужно само программирование. От вас цены и сроки
Приложение для Мой мир на Flash и Papervision3D
Необходимо для социальной сети «Мой Мир-at-Mail.Ru» разработать достаточно простую игру-приложение, по принципу она похожа на игру «21» (очко), вместо карт используются игральные кости. Играют двое, визуально, как игра "1 на 1", и по принципу игрового процесса она может быть похожа на игру «Морской бой» (посмотреть тут http://games.mail.ru/#game&ident=seabattle ).
Технологии:
Само приложение должно быть разработано на Flash с использованием трехмерного движка Papervision3D (библиотека для ActionScript 3.0, подробнее тут http://habrahabr.ru/blogs/Flash_Platform/86114/ ), на серверной стороне (пул игроков, счета игроков и пр.) думаю имеет смысл использовать скрипты на PHP с базой MySQL.
Ключевая особенность реализации:
Задача заключается в том, чтобы сделать красивый геймплэй с реальной физикой броска костей. Идеальный вариант - когда будет охота взять кубики рукой с экрана (как тут http://www.artlebedev.com/everything/bonga/identity/bones.jpg ). Думаю имеет смысл почитать и про игральные кости (тут http://ru.wikipedia.org/wiki/игральная%20кость ) и посмотреть их изображения (здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=игральные+кости&stype=image ).
Описание игрового процесса:
В начале пользователь заходит в игру (попадает в пул игроков) и ему автоматически подбирается другой игрок, который также зашел и ожидает игру. Далее первый игрок (ведущий), делает ставку в виде некой суммы виртуальных долларов (по-умолчанию, в самом начале участия пользователя в игре, какая-то сумма виртуальных долларов у нового игрока есть на счете), далее эту сумму второй игрок может поддержать или отказаться. Если второй игрок отказывается, то происходит "переход хода" и теперь второй игрок становится "ведущим" и может предложить свою ставку. Если же второй игрок соглашается, то игра начинается - ставки игроков списываются у них со счетов и ложатся на в банк (на кон игры). Сначала кости кидает один игрок - выпавшая сумма запоминается (и отображается обоим игрокам), далее кости кидает второй игрок - выпавшая сумма также запоминается. Далее первый игрок может кинуть кости еще раз или отказаться. Если первый игрок отказался, то кости бросает второй игрок (который также может отказаться перед очередным броском). Если кто-либо первый из игроков набрал ровно 21 балл в общей сумме бросков костей - он автоматически становится победителем и забирает банк. Если кто-либо первый из игроков набрал больше 21 балла в общей сумме бросков костей - он автоматически проиграл и победителем становится второй. Если оба игрока не попали под первые два условия и каждый отказался от повторных бросков, то выиграл тот из них, у кого общая сумма больше (ближе к 21) и банк забирает такой игрок.
Дополнительно:
- Пригодится описание платформы «Мой Мир-at-Mail.Ru» (тут http://developers.my.mail.ru/wiki/ );
- И документация к Papervision3D (тут http://papervision3d.googlecode.com/svn/trunk/as3/trunk/docs/index.html ).
Думаю проект будет интересен тем, кто хочет поближе познакомиться с Papervision3D.
Нужны ориентировочные сроки и конкретная стоимость.
Преимущество выбора может быть дано тем: а) тот, кто покажет какую-либо свою демку (возможно даже собранную "на коленке" специально для целей этого проекта); б) тому, кто может лично, в случае необходимости, встретиться в Москве.
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