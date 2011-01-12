Есть сайт на флеше - глючит изрядно. Хотелось бы его переписать, включая админку. Требования к разработчику: опыт, наличие готового решения движка, гарантии поддержки в течение полугода
Приложение для обработки массивов текстовых файлов
Необходимо приложение, которое выполняет на локальном диске следующее:
1. обрабатывает массивы текстовых файлов (html, txt, asc, etc.) и последовательно загоняет все слова из текстов и их окружение в базу данных (точный список полей в таблице будет представлен)
2. сортирует базу по критериям (в соответствии со значением в определенных столбцах)
3. считает и выводит в виде таблиц статистику по требуемым параметрам (числу отдельных слов, последовательностей слов и т.д.)
4. при оптимизации алгоритмов для быстрой работы с большими объемами данных (объемы текстов - до 1 ГБ)
Подробное ТЗ вышлю дополнительно заинтересовавшимся и представившим свои оценки стоимости и портфолио
Желательна возможность легкого переключения на парсинг текстов не в папках на локальном диске, а по ссылкам в сети
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