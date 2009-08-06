Приложение для вконтакте и facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка235 просмотров

Необходимо разработать приложения для vkontakte и facebook

Жду предложения по срокам и ценам ( цены нужны адекватные)

Примерное ТЗ в прикрепленном файле.

16 лет назад
alex222
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UranDevelop
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$400
14 дней
Отличная команда специалистов. Выполнили серьезный по сложности проект очень качественно, придерживаясь всех оговоренных сроков день в день. С удовольствием будем продолжать сотрудничать с этой командой
Было очень приятно работать с Алексеем. Четко поставленные задачи, своевременные ответы. Будем рады сотрудничеству снова.

Заявки фрилансеров

UranDevelop
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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