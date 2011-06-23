Примерка картинок на фото

Нужен небольшой скрипт на JavaScript (возможно использование jQuery и любых плагинов для него), который будет примеривать маски на фото. Один скрипт, никаких PHP, подгрузка фотографии через URL.

Итак: Человек на страничке (простая HTML5 пустая страничка) видит снизу уменьшенных картинок (картинки должны быть подгружены полностью и внизу быть просто уменьшены).

Вверху человек видит поле для ввода URL которая указывает на фото. Если человек забивает туда URL, то фото подгружается в верхнюю часть.

Человек может скейлить фото (изменяет размер)

Если человек нажимает на фото любой маски показанных ниже, то маска накладывается на фото сверху. При этом остается возможность изменять размер фото (а не маски)

В самом низу под масками должна быть кнопочка: Создать ссылку, при ее нажатии создается ссылка которая загружает эту же страницу (хотя можно и не эту же), автоматически подгружает фото и позиционирует маску которые использованы пользователем.