Приватный проект для Булдакова Алексея (CrazeR)

Более или менее ясное задание в прикрепленном файле. Бюджет ограничен, а работа довольно сложная. Для энтузиастов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать модуль для DataLife Engine. Турнирная таблица, сортировка результата.
Строго только для Булдакова Алексея. Все уже оговорено и сумма устраивает, пожалуйста не надо предложений. Не тратьте свое время. Спасибо.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно просто поставить phplist, заполнять ее базу при регистрации пользователей и залить старых. Все.Закрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Перед тем как постится в проект, пожалуйста прочтите условия ниже: - Заявки принимаются только от лиц, которые имели опыт в разработке порталов и есть подобные работы в портфолио. - Заявки принимаются строго ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть 7 картинок. Надо их соединить этим переходом - osc.template-help.com/wt_26266/index.html Исходника нет, выдираете сами. Размер нужного флеш баннера 275х365. Есть также несколько мелких проектов на реализацию. Предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству.Завершен14 лет назад
Имеется много сайтов надо через .htaccess разместить на все страницы рекламу адсенс или бегун или директа, используем модрерайтВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно посадить html -верстку на движок. Дизайн не сложный. Да и тз не очень сложное. Предлагайте на какой кмс будете сажать верстку, я думаю под это тз более подойдет Друпал. Работа не сложная. Бюджет фиксированый ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт. Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам. Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи. Направление деятельности компании - ...Завершен14 лет назад
Требуется граббер форума IPB, с экспортом награбленых тем в файл txt Жду предложения, сроки, ценыВеб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доделать скрипт сайта wma.kz, конкретнее: 1.постраничная навигация в разделе new, top как у зайцев, 2.нормальная сортировка по алфавиту (eng, rus), 3.leech ссылки, которые будут работать только в течении часа с кодом безопасности 4.При открытии информации о песне чтобы ...Закрыт14 лет назад
Нужна консультация по скрипту (flash). Нужно сделать скрипт у которого 3 кнопки - плей, пауза, стоп. При нажатии на плей воспроизводится музыка из того же скрипта. Скрипт у меня есть - но я не могу разобраться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад