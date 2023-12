Приватный проект для JasonBourne c п53

***п53

в админке в configurartion добавить поле "Latest Items Listings (Front-Page)" аналогично тому как для проектов сделано

53.1) сделать также галочки для вип проектов и товаров - показывать ли их вообще на главной

53.2) чтобы также была кнопка "показать все"

53.3) справа от полей last features projects, last project, last items сделать поля "название", тогда если написано для "features projects" - "ВИПпроекты", то вместо "новые проекты" будет написано "виппроекты". аналогично для просто проектов и товаров

***п54 кнопки продавца и покупателя на главной

54.1 с кнопки продавца убрать "добавить товар", "список товаров" вообще

54.2. кнопки "обзор проектов" и "регистрация" - чтобы текст можно было на них менять

54.3. чтобы можно было также менять текст на кнопках покупателя "регистрация", "добавить проект"

***ш55.

в конфигураторе форм сделать для каждого поля поле - число символов на строку (если 6, то если в поле вбито больше 6 символов - идет перенос строки) -эта опция для вывода списка товаров-проектов ! только для этого!

*** ш56

в списке проектов , товаров (и вип проектов) сделать справа ячейку с текстом "подробнее". Если нажимаешь на "подробнее", то происходит переход на страницу(!) проекта-товара

***ш57

при нажатии кнопки "регистрация" в главном меню, появляются два окна - регистрация продавца и регистрация покупателя. текст - не тот, что должен быть для покупателя и продавца!!! и картинки не те!!!! - чтобы показывались картинки и текст что на главной у продавца и покупателя

*** ш58

в личном кабинете

58.1) убрать кнопку "управление аккаунтом"

58. 2) оставить(сделать) только кнопки

(В ТАКОМ ПОРЯДКЕ!)

- сообщения,

- профиль,

- платежи,

- расширенные настройки

***ш59

в сделанной в ЛК(личный кабинет) кнопке "сообщения"

1) перенести туда опции "входящие", "написать"

2) справа от "сообщения" в скобках показывать число непрочитанных сообщений, например; "сообщения(8)", + жирным ее выделять , если есть сообщение

***ш60

опция "расширенные настройки" ЛК: туда перенести

-уведомления

-обновления

-коды хтмл форм --

***Ш61

В личном кабинет в опцию "платежи" перенести следующие опции

кнопки

*деньги условного депонирования

*счет

*передать деньги

*вывести деньги

*журнал операций перевести под кнопку "платежи" (если нажимаешь "платежи" -только тогда эти кнопки появляются)

PS кнопку "счет" надо назвать "пополнить счет"

а "деньги условного депонирования" назвать "сделка без риска"

делаются теперь 58-61