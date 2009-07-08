Приватный проект для Royal Art (royalart)

Внимание! Приватный проект! Не нужно писать в ЛС или отвечать другим!

1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется со страницы оплаты) - клиент вводит номер заказа который есть в базе (4 цифры) и получает счет уже с нашими реквизитами, его Ф.И.О (данные беруться с MySQL базы), и суммой оплаты (Данные так же беруться с базы).

Клиент печатает счет (Шаблон счета я дам) и идет в банк.

2. Задача. Такая же как пункт один, для юридических лиц (отдельный скрипт с другим шаблоном и реквизитами). Все остальное такое же.

Это простые задачи.

3. Задача по-сложнее. Прикрутить прием оплаты Visa, через мерчанайт Приват Банка. Техническое задание я готов отправить на почту от самого приват банка. Клиент заходит на страницу оплаты, вводит номер заказа, система отправляет его на мерчанайт (используя сумму из бД) и клиент вводит данные карты. Если оплата успещна, отправляет на страницу успешной оплаты, а менеджеру отправляеться уведомление (или через базу, или по почте, или лучше и так и так). В случае отказа, на страницу отказа. Это задание сложное, ТЗ там длинное, но первые две на первом месте. Готов отправить на почту.

По пункту 3 - Сделка возможна только при заключении договора о конфиденцальности, это уголовное дело в случае кражи карт (Не обижайтесь).

Сайт на Джумла.

Биллинг - bPanel (Лицензия).