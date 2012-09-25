Приватный проект для Высочанского Владимира

CMS Shop-Script Lego Edition

для товара можно задать доп.категории. и товар не дублируется, что хорошо. но фильтр почему то при поиске находит эти дубли даже в совершенно другом разделе.

пример autovestr . nichost . ru / catalog / letnie-shiny / параметры ставим 255/55 r18 выводит по 3 одинаковых шины

глюк почему то в том разделе который помечен как основной в доп. разделах где фильтр тоже есть- его нет

autovestr . nichost . ru / catalog / shiny-r18 /