Привинтить готовые аякс модули к разделам сайта

Есть портфолио сайта, текстовое описание и галерея, обычная ее надо переделать под этот модуль.

Нужна новая галерея по типу http://zend.lojcomm.com.br/icarousel/example6.asp

Следует учесть что не все работы будут содержать галерею.. к опр. позициям, каталог отключается.