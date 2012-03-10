Привязка фильтра к движку

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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http://www.torgplitka.ru/

1. Необходимо чтобы фильтрация происходила по нажатию на кнопку, а не в реальном времени

2. При заходе в какую либо категорию должны показываться коллекции (они сейчас реализованы подгруппами), но при применении фильтрации показывались уже сами товары из этой группы. Более или менее заполнена категория коллекции, на ней и можно пробовать. Но там товар не помещен в саму главную группу, а только в подгруппы. Пример реализации: http://www.bestceramic.ru/catalog/plitka-dlya-vannoj

3. Реализовать у каждого критерия фильтра свою картинку, например у производителя своя картинка, у размера своя

4. По возможности сделать импорт экспорт значений фильтра в файл

Ссылки:

Модуль фильтра http://maxzon.ru/module/module-151/145-modul-filtr-tovarov-v-kategorii-dlya-opencart-v1513.html

Обсуждение модуля http://opencartforum.ru/topic/2654-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-20/page__fromsearch__1

12 лет назад
Djon_1975
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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