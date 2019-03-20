Проблема с xenforo, не отображаются виджеты

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Закрыт1 заявка68 просмотров

Не отображаются виджеты аддонов. Пробовал уже несколько аддонов.

пробовал несколько версий xenforo 2.2 и 2.3.

Все стандартные виджеты легко выводятся, но вот вывести виджет аддона не получается. Он просто не отображается, хотя - все настройки вроде указаны. Нужен совет.

Сразу указывайте телеграм для связи

XenForo
2 месяца назад
AndrewT
Андрей 
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Саша
 
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