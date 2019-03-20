Требуется разработать калькулятор для расчета ипотеки на сайте на CMS WordPress. Необходимо реализовать функционал, аналогичный калькулятору на указанном сайте, включая графики платежей, которые отображаются после нажатия кнопки 'Рассчитать'.
Проблема с xenforo, не отображаются виджеты
Не отображаются виджеты аддонов. Пробовал уже несколько аддонов.
пробовал несколько версий xenforo 2.2 и 2.3.
Все стандартные виджеты легко выводятся, но вот вывести виджет аддона не получается. Он просто не отображается, хотя - все настройки вроде указаны. Нужен совет.
Сразу указывайте телеграм для связи
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