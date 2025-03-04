Требуется разработать сервис для отправки файлов на электронную почту. Ключевые функции: прием данных по API, отправка ссылок на файлы, создание личных кабинетов и интеграция оплаты (Точка, Юмани, PayPal). Реализация на PHP или Python Django, возможны другие варианты. Примеры проектов и ставка за час обязательны.
Проект интернет-магазина на laravel/vue - завершить
Имеется:
Проект интернет-магазина на laravel/vue (создан на скрипте bagisto, достаточно простой фреймворк, база данных - mysql, имеется документация и примеры кода), цель - завершить реализацию системы on-demand delivery на базе данного проекта, часть функционала уже реализована, осталось:
- реализовать два типа цены (шт/упаковка)
- изменить форму создания заказа (по имеющемуся скетчу-образцу)
- изменить страницу отображения заказа в админке (по имеющемуся скетчу-образцу)
- реализовать charge через cashier/stripe с карточки клиента при завершении сборки заказа
- реализовать вывод только тех продуктов, что в наличии на складах выбранного города
- вывести селектор городов в хидер
- реализовать добавление карты пользователя
- отредактировать страницу профиля (по имеющемуся скетчу-образцу)
- отредактировать страницу товара (по имеющемуся скетчу-образцу)
Заявки фрилансеров
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