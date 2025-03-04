Проект интернет-магазина на laravel/vue - завершить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Имеется:

Проект интернет-магазина на laravel/vue (создан на скрипте bagisto, достаточно простой фреймворк, база данных - mysql, имеется документация и примеры кода), цель - завершить реализацию системы on-demand delivery на базе данного проекта, часть функционала уже реализована, осталось:

- реализовать два типа цены (шт/упаковка)

- изменить форму создания заказа (по имеющемуся скетчу-образцу)

- изменить страницу отображения заказа в админке (по имеющемуся скетчу-образцу)

- реализовать charge через cashier/stripe с карточки клиента при завершении сборки заказа

- реализовать вывод только тех продуктов, что в наличии на складах выбранного города

- вывести селектор городов в хидер

- реализовать добавление карты пользователя

- отредактировать страницу профиля (по имеющемуся скетчу-образцу)

- отредактировать страницу товара (по имеющемуся скетчу-образцу)

LaravelVue.jsДоработка сайтовИнтеграция платежных системРазработка бэкенда
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