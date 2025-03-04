Требуется разработать сайт на платформе WooCommerce с использованием выбранного шаблона. Необходимо перевести сайт на русский язык, адаптировать под цвета заказчика и разместить на хостинге. Также требуется разработать парсер для позиций товаров с сайта lemanapro.ru и интегрировать его на сайт. Подключение платежной системы и расчет доставки через СДЭК и 1С также обязательны.