Проект на opencart, не большая кастомизация.

Есть проект на opencart: opencart 1.5.5.1 + 1 установленная тема + кастомные изменения в коде (они известны).

Есть очередь задач, каждая из которых мала по объему и хорошо описана.

Вся работа через git и bitbucket, если нет аккаунта на bitbucket.org, не страшно.

Даже хорошо, - пришлю инвайт.

Доп-требования, технические:

* Понятные и содержательные названия новых переменных, методов, таблиц и полей в базе.

* Работа короткими коммитами и отдельными ветками в git'е по каждой отдельной под-задаче.

* Каждый коммит должен быть минимален по объёму,

содержать одно логически отдельное

и логически единое изменение

и название, которое его достаточно полно отражает.

Для подачи заявки необходимы ссылки на ранее сделанные проекты на opencart.

К каждой ссылке можно добавить небольшой комментарий о том, чем был сложен/интересен именно этот проект.

Далее я просмотрю заявки,

свяжусь с заинтересовавшими меня кандидатами лично,

предложу имеющийся список задач для оценки времени и стоимости

и выберу исполнителя.

Спасибо за внимание.

С уважением,

Александр.