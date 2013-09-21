Проект на opencart, не большая кастомизация.

Всем доброго сентябрьского дня. Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий. Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект на opencart: opencart 1.5.5.1 + 1 установленная тема + кастомные изменения в коде (они известны).
Есть очередь задач, каждая из которых мала по объему и хорошо описана.
Вся работа через git и bitbucket, если нет аккаунта на bitbucket.org, не страшно.
Даже хорошо, - пришлю инвайт.
Доп-требования, технические:
* Понятные и содержательные названия новых переменных, методов, таблиц и полей в базе.
* Работа короткими коммитами и отдельными ветками в git'е по каждой отдельной под-задаче.
* Каждый коммит должен быть минимален по объёму,
содержать одно логически отдельное
и логически единое изменение
и название, которое его достаточно полно отражает.
Для подачи заявки необходимы ссылки на ранее сделанные проекты на opencart.
К каждой ссылке можно добавить небольшой комментарий о том, чем был сложен/интересен именно этот проект.
Далее я просмотрю заявки,
свяжусь с заинтересовавшими меня кандидатами лично,
предложу имеющийся список задач для оценки времени и стоимости
и выберу исполнителя.
Спасибо за внимание.
С уважением,
Александр.
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