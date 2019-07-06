Проект на php/js фреймворке

Ищу разработчика на проект по типу https://uremont.com

Все действия в ЛК происходят без перезагрузок страниц, все в реальном времени.

Например, пользователь отправил заявку - она сразу у сервиса в лк отобразилась.

Верстка готова. ТЗ имеется.