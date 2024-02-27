Проект под Joomla

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Доработка и редизайн проекта на Joomla 4

  • Верстка и адаптация ( дизайн часть риализована )

  • Интеграция с существующими модулями ( модули уже работаны и работают)

  • Настройки

  • Размещение контента

  • Оптимизация

  • Тестирование

Важно

Только с опытом работы с Joomla

Портфолио обязательно

Joomla
16 часов назад
Максим
год в сервисе
Был
7 часов назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров