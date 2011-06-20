Проект соц. сети: комьюнити, геопривязка, поиск

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов).

Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити.

Работа состоит из двух этапов:

1. Составление ТЗ

2. Реализация ТЗ

Будет отлично, если человек возьмет на себя два этапа работы, но если Вы специализируетесь на составлении ТЗ или, наоборот, отлично их реализовываете – Вам все равно к нам.

От Вас обязательно:

• знание FRONT END: Javascript, , JS, JSON, HTML и CSS

• знание BACK END: Spring, PHP, MySQL

• опыт реализации подобных проектов (обязательно портфолио или отдельно на почту какие проекты делали)

• много времени для работы с нами

• ответственность в реализации

Преимущества будут иметь специалисты, которые проживают в Днепропетровске, потому как встречи обязательны. Кроме того: Киев, Кривой Рог, Днепродзержинск и Харьков – в числе фаворитов.

Оплата адекватная перечисленным требованиям и амбициям проекта.

Оставляйте заявки в проект или по почту [email protected]

ICQ: 378612175

12 лет назад
artmetall
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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