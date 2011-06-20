Проект соц. сети: комьюнити, геопривязка, поиск

Здравствуйте! Создается сайт, по страхованию. Разрабатывается на Joomla с использование компонента freelance plazza. Он готов уже почти на 50%, но многое нужно еще доработать. Требования к кандидату: - умение верстать - отличное знание Joomla - опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов).
Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити.
Работа состоит из двух этапов:
1. Составление ТЗ
2. Реализация ТЗ
Будет отлично, если человек возьмет на себя два этапа работы, но если Вы специализируетесь на составлении ТЗ или, наоборот, отлично их реализовываете – Вам все равно к нам.
От Вас обязательно:
• знание FRONT END: Javascript, , JS, JSON, HTML и CSS
• знание BACK END: Spring, PHP, MySQL
• опыт реализации подобных проектов (обязательно портфолио или отдельно на почту какие проекты делали)
• много времени для работы с нами
• ответственность в реализации
Преимущества будут иметь специалисты, которые проживают в Днепропетровске, потому как встречи обязательны. Кроме того: Киев, Кривой Рог, Днепродзержинск и Харьков – в числе фаворитов.
Оплата адекватная перечисленным требованиям и амбициям проекта.
Оставляйте заявки в проект или по почту [email protected]
ICQ: 378612175
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