Прогноз клёва для рыболовного сайта

Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после заявки.

Моё виденье:

Под каждый город прогноза должна быть отдельная страничка (обычная страница или запись в WP) на которой можно прописать метаданные и добавить текст. Эту страницу потом можно будет добавить в главное меню.

То есть, это должен быть один код, скрипт или что-то ещё, но на каждой странице подставляется нужный город.

Клёв зависит от погоды, поэтому думаю инфа берётся с сайта прогноза погоды. Жду Ваших предложений.