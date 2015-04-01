Прогноз клёва для рыболовного сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок294 просмотра

Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после заявки.

Моё виденье:

Под каждый город прогноза должна быть отдельная страничка (обычная страница или запись в WP) на которой можно прописать метаданные и добавить текст. Эту страницу потом можно будет добавить в главное меню.

То есть, это должен быть один код, скрипт или что-то ещё, но на каждой странице подставляется нужный город.

Клёв зависит от погоды, поэтому думаю инфа берётся с сайта прогноза погоды. Жду Ваших предложений.

WordPress
10 лет назад
noize517
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$20
2 дня
Согласился выполнить задачу, уже всё обговорили, несколько дней он вроде как что-то делал, а затем пропал. Все мои сообщения в скайпе просто игнорируются, хотя находится в онлайн. Почему просто сказать не получается или не буду?

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trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад