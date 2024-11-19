Необходимо написать программу под Win10/11 для управления фермой мобильных прокси на базе модемов, ТЗ есть. ЛУчше на Питоне GUI PyQt, так как я его потихоньку изучаю. Но это в идеале, конечно, хотя в принципе без разницы, лишь бы работало.