Необходимо разработать интеграцию между Битрикс24 и Telegram-ботом. Задача заключается в автоматизации взаимодействия с клиентами: создание лида в Битрикс24, передача данных в Telegram-бота, прогрев клиента ИИ и отправка заявки менеджеру при готовности клиента к общению. Ожидается реализация эффективной схемы работы с клиентами.
Программа для управления мобильными прокси на модемах
Необходимо написать программу под Win10/11 для управления фермой мобильных прокси на базе модемов, ТЗ есть. ЛУчше на Питоне GUI PyQt, так как я его потихоньку изучаю. Но это в идеале, конечно, хотя в принципе без разницы, лишь бы работало.
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