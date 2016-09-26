Программа сбора и обработки данных со страницы сайта торговой площадки

Программа должна выполнять 3 функции:

1. собирать числовые данные

2. записывать данные в excell (создание истории данных)

3. выдавать оповещение по указанным в настройках параметрам

подробнее:

1. сбор ведется со старницы, расположенной по постоянному адресу, на странице 3 вкладки, общий объем собираемых данных около 50. Все данные сразу доступны при посещении страницы, их нужно просто взять одним разом. Авторизация не треуются. Урл старницы при обсуждении проекта. Этот этап не представляет сложности. При исполнении этого этапа нужно будет проанализировать сколько запросов программе потребуется сделать для сбора, чтобы не нарваться на блокировку со стороны сайта. Насколько я понимаю данные можно собрать "разом", но все же уточнить этот момент

2. Записываем данные в excell файл. Строки - параметры, столбцы - соответствующие им собранные значения. Для каждого параметра собирается 2 значения в каждом запросе. Первый столбец с названиями собираемых параметров должен быть закреплен. Запросы делаются через заданный интервал времени, новые запросы должны вписываться в файл в соседнем столбце рядом со старыми, так чтобы все данные оставались в файле в виде статистики. Вверху столбца должна быть указана дата и время получения данных. Возникающие вопросы: как программа будет корректно понимать в какой столбец вписывать данные, особенно при её перезапуске; формат ввода данных должен быть числовым (во всяком случае значения должны отображаться корректно) И еще было бы здорово, если бы можно было видеть статистику по каждому параметру в виде графической диаграммы, в excell вроде есть такая функция?

3. Оповещения. В настройках программы должна быть возможность выставления пороговых значений для каждого параметра, при достижении которых программа выдает визуальную сигнализацию. Значения могут редактироваться, и выставляться не для всех, а для каждого параметра индивидуально, для каких-то параметров оповещения будут отключены

ИНТЕРФЕЙС

1. кнопка старта/остановки. При нажатии кнопки программа делает немедленный парсинг, после чего идет отсчет времени до следующего парсинга и тд

2. Галочка "вести статистику" - при снятии галочки программа только сигнализирует

3. Галочка "вести оповещения" - при снятии галочки программа только собирает в файл Соответственно при обеих галочках программа и записывает и сигнализирует

4. Регулятор интервала сбора в минутах. Обратный таймер до следующего сбора

5. Регулятор пороговых значений. Так как параметров около 50 продумать как это сделать, возможно так: сделать отдельный файл куда при первом парсинге собирутся названия параметров, и в этом файле можно будет редактировать пороги (тип порога МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО)

6 Сигнализация. При обнаружении достижения порога мигание в панели задач (или предложите свой вариант), запись репорта о событии в отдельный файл либо лог-журнал, и информация о превышении в окне программы (вероятно информация в окне программы будет меняться при каждом новом сборе, поэтому чтобы не потерять данные о прошлых превышениях их нужно как-то завиксировать)

Бюджет 20$