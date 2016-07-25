Программинг + Верстка сервиса сравнения авто (дизайн готов)

$680
Веб-программированиеЗавершен13 заявок329 просмотров
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Приветствую!

 

Требуется разработка сервиса сравнения автомобилей на основании уже сделанного дизайна – Верстка + Программинг. Сайт должен быть адаптивным, полностью совместим с последней русифицированной версией движка, движок кстати тоже нужно подобрать (PSD-макеты мобильных версий в наличии).

 

Суть сервиса.

Основной функционал – возможность пользователями выбирать 2 или 3 модели авто из списка

имеющихся; далее, после нажатия на кнопку СРАВНИТЬ система должна выдать

результат сравнения выбранных авто на основании заданных исходных данных в виде

таблицы (данные указываются в админ-панели для каждого авто – габариты, расходы

топлива и т. п.).

Это не аналог Яндекс.Авто и т. п., т. е. не требуется разрабатывать функционал подбора автомобилей по параметрам.

 

Страницы, которые должны быть на сайте:

3.1 Главная страница

3.2 Страница с результатами сравнения 2 авто

3.3 Страница с результатами сравнения 3 авто

3.4 Страница одной марки

3.5 Страница одной модели авто

3.6 Страница с плюсами и минусами одного авто

3.7 Страница одной марки со ссылками на страницы плюсов и минусов

3.8 Заглавная страница плюсов и минусов авто, где собраны ссылки на все марки

3.9 Страница одного отзыва

3.10 Страница со ссылками на отзывы одной модели

3.11 Страница блога

3.12 Страница меню

3.13 Страница ТЕГа

В наличии макеты мобильных версий страниц 3.1 и 3.2.

 

Что требуется от исполнителя:

1.     Подобрать CMS для реализации из предложенных в ТЗ.

2.     Разработать весь функционал сайта.

3.     Сделать валидную адаптивную верстку.

 

Цена вопроса – 50 000 рублей (возможно обсуждение цены).

Требуемый срок – 30 рабочих дней (по сути, 6-7 недель).

Оплата– только по средствам Webmoney Рубли (БЕЗ ВАРИАНТОВ).

 

Этапы сотрудничества:

1.     Вы оставляете предварительные заявки.

2.     В ответ, тем, кто подходит под наши требования, мы высылаем подробное ТЗ для

ознакомления.

3.     Далее, если вопросов нет, вы указываете стоимость своей работы, предлагаете CMS из нашего списка, и меняете статус заявки на окончательный.

4.     Далее мы выбираем исполнителя, выплачиваем аванс – 1/3 от стоимости (15К рублей), после чего можно

начинать работать.

5.     Остальная часть – 2/3 от стоимости – выплачивается только после окончательной сдачи

проекта и исправления всех возможных недочетов.

6.     После этого мы оставляем об исполнителе заслуженный отзыв.

 

Желательно, чтобы работы производились на вашем хостинге. Также, каждые несколько дней

необходимо получение от исполнителя информации о прогрессе в работе и

изменениях. Мы всегда на связи, поэтому лучше задать несколько лишних вопросов

и перестраховаться – это всегда приветствуется, чем потом что-то переделывать.

 

 

ВАЖНО! Мы рассматриваем исполнителей ТОЛЬКО с достаточным количеством положительных

отзывов и сайтов в портфолио. Если на вашу заявку не ответили – значит, вы не

соответствуете этим требованиям, или мы уже выбрали исполнителя, заранее просим

извинить.

8 лет назад
seoactive
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$680
90 дней
Спасибо за отличную работу! Антон практически идеально знает modX, во время работы постоянно консультировал, пояснял тонкости работы с движком. Исполнитель очень профессионально подошел к делу, досконально изучил большое ТЗ, в результате весь функционал был реализован на 5+. Отдельная благодарность за ценные и полезные доработки и фишки, которые были предложены уже по ходу работы над сайтом.
Сергей в высшей мере превосходный Заказчик. Не ошибся, написав в дважды превосходной степени и с большой буквы. Проект по факту получился намного более глубоким по сложности, однако Сергей с пониманием и профессиональным подходом участвовал в его завершении. Абсолютно никаких нареканий быть не может, уверенно всем рекомендую к сотрудничеству. Отдельно благодарен за совместную работу.
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