Нужно доделать сайт . Собственно есть интернет-магазин на шаблоне Opencart. Нужно : 1) Добавить модуль оплаты Robokassa. 2) Добавить модуль доставки . 3) Настроить отображение цены в зависимости от количества товара. 4) Настроить отображение ватермарка(именно ватермарка а не логотипа ...
Программинг + Верстка сервиса сравнения авто (дизайн готов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется разработка сервиса сравнения автомобилей на основании уже сделанного дизайна – Верстка + Программинг. Сайт должен быть адаптивным, полностью совместим с последней русифицированной версией движка, движок кстати тоже нужно подобрать (PSD-макеты мобильных версий в наличии).
Суть сервиса.
Основной функционал – возможность пользователями выбирать 2 или 3 модели авто из списка
имеющихся; далее, после нажатия на кнопку СРАВНИТЬ система должна выдать
результат сравнения выбранных авто на основании заданных исходных данных в виде
таблицы (данные указываются в админ-панели для каждого авто – габариты, расходы
топлива и т. п.).
Это не аналог Яндекс.Авто и т. п., т. е. не требуется разрабатывать функционал подбора автомобилей по параметрам.
Страницы, которые должны быть на сайте:
3.1 Главная страница
3.2 Страница с результатами сравнения 2 авто
3.3 Страница с результатами сравнения 3 авто
3.4 Страница одной марки
3.5 Страница одной модели авто
3.6 Страница с плюсами и минусами одного авто
3.7 Страница одной марки со ссылками на страницы плюсов и минусов
3.8 Заглавная страница плюсов и минусов авто, где собраны ссылки на все марки
3.9 Страница одного отзыва
3.10 Страница со ссылками на отзывы одной модели
3.11 Страница блога
3.12 Страница меню
3.13 Страница ТЕГа
В наличии макеты мобильных версий страниц 3.1 и 3.2.
Что требуется от исполнителя:
1. Подобрать CMS для реализации из предложенных в ТЗ.
2. Разработать весь функционал сайта.
3. Сделать валидную адаптивную верстку.
Цена вопроса – 50 000 рублей (возможно обсуждение цены).
Требуемый срок – 30 рабочих дней (по сути, 6-7 недель).
Оплата– только по средствам Webmoney Рубли (БЕЗ ВАРИАНТОВ).
Этапы сотрудничества:
1. Вы оставляете предварительные заявки.
2. В ответ, тем, кто подходит под наши требования, мы высылаем подробное ТЗ для
ознакомления.
3. Далее, если вопросов нет, вы указываете стоимость своей работы, предлагаете CMS из нашего списка, и меняете статус заявки на окончательный.
4. Далее мы выбираем исполнителя, выплачиваем аванс – 1/3 от стоимости (15К рублей), после чего можно
начинать работать.
5. Остальная часть – 2/3 от стоимости – выплачивается только после окончательной сдачи
проекта и исправления всех возможных недочетов.
6. После этого мы оставляем об исполнителе заслуженный отзыв.
Желательно, чтобы работы производились на вашем хостинге. Также, каждые несколько дней
необходимо получение от исполнителя информации о прогрессе в работе и
изменениях. Мы всегда на связи, поэтому лучше задать несколько лишних вопросов
и перестраховаться – это всегда приветствуется, чем потом что-то переделывать.
ВАЖНО! Мы рассматриваем исполнителей ТОЛЬКО с достаточным количеством положительных
отзывов и сайтов в портфолио. Если на вашу заявку не ответили – значит, вы не
соответствуете этим требованиям, или мы уже выбрали исполнителя, заранее просим
извинить.
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