Программирование с установкой важных функций сайта

Здравствуйте,

Нам необходимо выполнить следующий вид работ для сайта нашей компании (сайт есть). Предпочтение будут отдаваться тому, кто комплексно все решит, но готовы рассмотреть предложения по отдельным пунктам выполняемые разными подрядчиками.

1.Нам необходимо изготовить конфигуратор предварительного расчета прибыли получаемой компаний от сотрудничества с нами. Конфигуратор должен быть ползункового типа. В принципе практически, такой конфигуратор как здесь: http://www.istomin.ru/advertiser/ но с другим соответственно дизайном и другими вводными.

Конфигуратор должен показывать какую прибыль получит компания от сотрудничества с нами и прибыль эта высчитывается по трем позициям:

- я готов платить за услугу компании (ползунком выставляем стоимость одной услуги);

- я закажу услуг… (с помощью ползунка выставляется количество услуг);

- мои продавцы из них не потеряют (устанавливается количество %)

Ниже идут сконфигурированные показатели:

- Окно, показывающее количество инвестиций в услугу;

- Выручка, при среднем чеке;

- Планируемая прибыль (при среднем уровне рентабельности бизнеса).

Естественно дизайн конфигуратора должен быть другим, адаптированным под наш сайт.

2. Изготовление или стандартный скрипт счетчика по типу - http://www.yo-auto.ru/philosophy/options/ или опять же как у: http://www.istomin.ru

3. Изготовление таблицы табулированных вкладок в шапке сайта по типу: http://css-tricks.com/examples/SlotMachineTabs/ или что-то подобное, но кросс-браузерное однозначно.

4. На ближайшую перспективу (несколько дней): изготовление личного кабинета заказчика. Кратко:

- доступ в личный кабинет по регистрации: в нем предусмотреть - выбор условий сотрудничества, выбор программы сотрудничества, количество услуг, их стоимость, формы отчетности, договор, выбор способа оплаты, оплата с использованием платежного терминала со всеми системами и с выпиской счета для физ. лиц. Отчет по услугам в реальном времени в личном кабинете и с помощью Exel, отчет по операциям. Многое можно взять с сайта компании нашего партнера, которая подобным образом взаимодействует с заказчиками через их личный кабинет. Мы часть услуг будем предоставлять через них.

Юрий.