Нужен Web-программист на разовую работу. Нужно работать с программой Yii На сайте нужно сделать изменения.
Программу для авторегистрации на сайте polandvisa-ukraine.com
Для автоматической регистрации на сайт http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html требуется скрипт или отдельный программный комплекс. Сама регистрации проходит в несколько шагов при которых выбираются требуемые данные и заводятся персональные данные клиента, водятся значение капчи (гугловская ре-капча). Необходимо что бы персональные данные потягивались из исходного файла(базы), в который будут вносится данные по каждому клиенту вручную.
Детальное ТЗ сброшу потенциальным исполнителям. Постоянно будет необходима поддержка и внесение изменений в комплекс
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