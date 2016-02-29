Программу для авторегистрации на сайте polandvisa-ukraine.com

Для автоматической регистрации на сайт http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html требуется скрипт или отдельный программный комплекс. Сама регистрации проходит в несколько шагов при которых выбираются требуемые данные и заводятся персональные данные клиента, водятся значение капчи (гугловская ре-капча). Необходимо что бы персональные данные потягивались из исходного файла(базы), в который будут вносится данные по каждому клиенту вручную.

Детальное ТЗ сброшу потенциальным исполнителям. Постоянно будет необходима поддержка и внесение изменений в комплекс