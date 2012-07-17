Произвести ряд доработок сайта на UMI CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки136 просмотров

Добрый день!

Требуется произвести ряд доработок сайта на UMI CMS

Доработки в основном связаны с каталогом товаров, ценами итд.

Подробности тем кто заинтересовался

13 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$65
1 день
Работа выполнена быстро и качественно!!! Сергей сразу понял задачу и реализовал ее на высшем уровне. Очень доволен сотрудничеством.
Только одни плюсы. Заказчик добросовестный. Четкая постановка задачи. Оплата своевременная. Было приятно сотрудничать. Спасибо:)

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад