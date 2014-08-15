Произвольная сумма оплаты в Робокассе.

Нужно сделать возможность ввода произвольной суммы в коде Робокассы.

Сейчас подключен стандартный код Робокассы, там сумма оплаты всегда одинаковая http://tline.biz/pay/start.php

И нет возможности выбора валюты.

Нужно, чтобы можно было ввести любую сумму в одной из валют (на выбор: USD, RUB, BYR).

От вас понадобится просто доработанный код для размещения на html-странице.

Оплата по факту Webmoney.