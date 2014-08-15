Произвольная сумма оплаты в Робокассе.

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки232 просмотра

Нужно сделать возможность ввода произвольной суммы в коде Робокассы.

Сейчас подключен стандартный код Робокассы, там сумма оплаты всегда одинаковая http://tline.biz/pay/start.php

И нет возможности выбора валюты.

Нужно, чтобы можно было ввести любую сумму в одной из валют (на выбор: USD, RUB, BYR).

От вас понадобится просто доработанный код для размещения на html-странице.

Оплата по факту Webmoney.

HTML
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа: все сделано буквально "на лету". Все работает отлично. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством!

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pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад