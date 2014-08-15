надо установить блог новостей и сделать небольшое изменение для сайта obuv-kupit.ru(presta 1.6): http://www.prestashop.com/forums/topic/317230-prestashop-blog-module/ Нужно сделать вывод новостей на главной странице, потребуется под кнопкой каталог и выше Отзывов, вот здесь: ...
Произвольная сумма оплаты в Робокассе.
Нужно сделать возможность ввода произвольной суммы в коде Робокассы.
Сейчас подключен стандартный код Робокассы, там сумма оплаты всегда одинаковая http://tline.biz/pay/start.php
И нет возможности выбора валюты.
Нужно, чтобы можно было ввести любую сумму в одной из валют (на выбор: USD, RUB, BYR).
От вас понадобится просто доработанный код для размещения на html-странице.
Оплата по факту Webmoney.
Выбранный исполнитель
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