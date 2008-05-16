Проконсультироваться и сделать форум "под ключ"

Нужно сделать форум исключительно со своим дизайном.

Там подсмотрели, там подсмотрели - в итоге что-то среднее, но свое нужно.

Функционал - минималистичный.

Вкратце:

- общая структура стартовой страницы как у классического форума - см. форумы ТопDJ, Натали и т.п.

- формат переписки внутри форума - как в блогах - коммент, юзерпик, раскрывающиеся ветки и т.п.. (см. ЖЖ).

Нужна консультация на тему "как лучше сделать", желательно пример. Если ответ будет грамотным и вменяемым, будем говорить о цене.