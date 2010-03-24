Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать. Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич. ...
Пропорциональный ресайз изображений для Joomla!
Необходимо найти компонент плагин для Joomla!, который будет позволять изменять размеры загруженных изображений (в случае, если изображение прямоугольное (не формат, т.к. в основном идут квадратные) нужно чтобы была возможность (или автоматически, не суть важно) отрезать лишнее, таким образом, чтобы привести изображение к необходимому размеру как по ширине, так и по высоте).
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