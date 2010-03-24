Пропорциональный ресайз изображений для Joomla!

Необходимо найти компонент плагин для Joomla!, который будет позволять изменять размеры загруженных изображений (в случае, если изображение прямоугольное (не формат, т.к. в основном идут квадратные) нужно чтобы была возможность (или автоматически, не суть важно) отрезать лишнее, таким образом, чтобы привести изображение к необходимому размеру как по ширине, так и по высоте).