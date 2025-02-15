Простая форма с регистрация и заявками

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок345 просмотров

Коллеги, Добрый день.

Требуется реализовать простую форму регистрации пользователей на мероприятия. Основной функционал заключается в регистрации пользователей на мероприятия, модерация заявок организаций и создание календаря мероприятий организации. Организатор мероприятия может просматривать список заявившихся и эксппортировать его (формат предлагайте). В форме участники 15 полей.

Пользователи:

  • суперадмин

  • менеджер мероприятии организации

  • пользователи / участники

Менеджер организации создает календарь и вносит новые мероприятия (8 полей). В начале участники проходит регистрацию в самой организации. Только после утверждения он может начать заявляться и отменять свое участие в мероприятиях организации.

Более подробное ТЗ с предва

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