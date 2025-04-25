Требуется установить сайт на платформе WordPress, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение для обеспечения безопасности. Убедитесь в правильной конфигурации всех компонентов.
Простий веб-додаток для аналізу ефективності маршруту робота-кур’єра
Розробити простий веб-застосунок, що аналізує маршрути пересування робота-кур’єра, визначає найефективніші шляхи та прогнозує можливі затримки. Вона отримує дані про швидкість, перешкоди на шляху та час доставки, а потім оптимізує наступні маршрути.
Вхідні дані:
Координати GPS або інші навігаційні дані
Час доставки
Кількість зупинок
Дані з сенсорів (перешкоди, ухил дороги)
Вихідні дані:
Оптимізований маршрут (на карті чи алгоритмічно)
Аналітика доставки (середній час, кількість зупинок, затримки)
Попередження про можливі проблеми (затори, незручний маршрут)
Функціональність:
Збереження маршруту в базу даних.
Візуалізація маршруту - вивід маршруту на картy, відображати точки маршруту.
Побудова оптимального маршруту - простий алгоритм оптимізації та вивід другого маршруту на карту.
Аналітика: середній час між точками, кількість зупинок, відхилення від оптимального маршруту, графік/таблиця результатів (не обов'язково)
Інтерфейс - легка верстка без дизайну - одна чи дві-три сторінки з вводом вхідних даних, візуалізацією карти, аналітикою
Також можна реалізувати вхід/реєстрація (не обов'язково)
Термін виконання:
7-12 днів (бажано з можливістю показати результат поетапно)
Бюджет:
До узгодження (бажано в межах $70–100 або 3000–4000 грн)
Що очікую на виході:
Готовий проєкт з усім кодом (архів або GitHub-репозиторій)
Інструкція як запустити (Readme з кроками)
Коротка відеопрезентація (1–2 хвилини демо)
Заявки фрилансеров
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