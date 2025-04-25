Простий веб-додаток для аналізу ефективності маршруту робота-кур’єра

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка97 просмотров

Розробити простий веб-застосунок, що аналізує маршрути пересування робота-кур’єра, визначає найефективніші шляхи та прогнозує можливі затримки. Вона отримує дані про швидкість, перешкоди на шляху та час доставки, а потім оптимізує наступні маршрути.

Вхідні дані:

  • Координати GPS або інші навігаційні дані

  • Час доставки

  • Кількість зупинок

  • Дані з сенсорів (перешкоди, ухил дороги)

Вихідні дані:

  • Оптимізований маршрут (на карті чи алгоритмічно)

  • Аналітика доставки (середній час, кількість зупинок, затримки)

  • Попередження про можливі проблеми (затори, незручний маршрут)

Функціональність:

  • Збереження маршруту в базу даних.

  • Візуалізація маршруту - вивід маршруту на картy, відображати точки маршруту.

  • Побудова оптимального маршруту - простий алгоритм оптимізації та вивід другого маршруту на карту.

  • Аналітика: середній час між точками, кількість зупинок, відхилення від оптимального маршруту, графік/таблиця результатів (не обов'язково)

  • Інтерфейс - легка верстка без дизайну - одна чи дві-три сторінки з вводом вхідних даних, візуалізацією карти, аналітикою

  • Також можна реалізувати вхід/реєстрація (не обов'язково)

Термін виконання:

7-12 днів (бажано з можливістю показати результат поетапно)

Бюджет:

До узгодження (бажано в межах $70–100 або 3000–4000 грн)

Що очікую на виході:

Готовий проєкт з усім кодом (архів або GitHub-репозиторій)

Інструкція як запустити (Readme з кроками)

Коротка відеопрезентація (1–2 хвилини демо)

CSSHTMLPythonSQLРазработка программ
день назад
Женя
 
21 год
3 года в сервисе
онлайн

Заявки фрилансеров

Олександр
 
19 лет
4 года в сервисе
онлайн
день назад