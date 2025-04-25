Необходимо устранить проблемы с активированием плагинов на сайте онлайн-магазина на WooCommerce. Также требуется добавить коды и пути для визуализации контента на страницах sales agents. Дополнительно нужно наладить интеграцию API с бухгалтерской компанией, банком и службами доставки, такими как Wolt, Glovo и Яндекс.