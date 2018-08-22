Простой Калькулятор (2 значения для ввода) на WordPress

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Добрый день! 

Только для тех, кто на "ТЫ" с WordPress !!! 

Прошу в отклике назвать цену, сроки и примеры похожих работ.  

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1R1_Lp_FAizeegvKn7F4aYfmm_GIZL_-BrYoCuXwps8I/edit?usp=sharing

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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