Необходимо создать простой сайт для школы живописи с разделами: о школе, программы школы, цены, контакты, словарь, библиотека, галерея

Все полностью подходящие модули есть в simple.cms ее и предлагаю взять за основу. Если удобнее работать с другой цмс - рассмотрю. Но не хочется использовать громоздкие движки для такого простого сайта.

Вся работа сводится к созданию структуры разделов и настройке шаблонов cms.

Набросок шаблона смотрите в приложении